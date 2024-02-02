انطلاقة قوية لعقارات دبي في شهر يناير تُمهد الطريق لمزيد من النمو للقطاع في 2024

58% من مشتري العقارات اهتموا بامتلاك الشقق بينما بحث 42% عن الفلل والمنازل المستقلة (تاون هاوس)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "بروبرتي فايندر"، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أبرز الاتجاهات التي هيمنت على سوق دبي العقاري سريع التطور في يناير 2024، والذي تميز بانطلاقة قوية تُمهد الطريق لموسم عقاري مزدهر هذا العام.

ووفقاً لبيانات بروبرتي فايندر، ارتفعت تصرفات دبي العقارية في شهر يناير 17% على أساس سنوي، بعد تسجيلها ما يزيد على 11,000 معاملة، بالمقارنة مع 8,712 معاملة في يناير من عام 2023. واستمراراً لزخم عام 2023، شهد يناير من العام الجاري ارتفاعاً كبيراً في قيمة المعاملات بلغ نحو 35 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 27% بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي

بيانات رئيسية:

الشقق السكنية والفلل والمنازل المستقلة (تاون هاوس):

بحث 58% من المهتمين بشراء عقارات في شهر يناير 2024 عن شقق سكنية، بينما اهتم 42% بامتلاك الفلل أو الـ تاون هاوس. بالمقابل اهتم 80% من المستأجرين بالبحث عن شقق، في حين تركز اهتمام 20% على استئجار الفلل أو الـ تاون هاوس.

نوع الوحدات العقارية المفضلة للتملك يناير 2024 نوع الوحدات العقارية المفضلة للإيجار يناير 2024

الوحدات السكنية المفروشة وغير المفروشة: أظهرت بيانات بروبرتي فايندر أن نحو 62.2% من المستأجرين بحثوا عن شقق مفروشة، بينما اهتم 36.1% بخيارات غير مفروشة، وبحث ما يقرب من 57% من الأشخاص القادرين على تحمل تكاليف استئجار الفلل أو الـ تاون هاوس عن وحدات غير مفروشة، و42% عن خيارات مفروشة.

استمرار الطلب على الوحدات السكنية ذات المساحات الكبيرة: بحث حوالي 36% من المستأجرين عن شقق سكنية بغرفة نوم واحدة، و31% عن شقق مكونة من غرفتي نوم، و22% عن شقق استوديو. بينما اهتم 43% باستئجار فلل أو تاون هاوس مكونة من 3 غرف نوم، و34% بحثوا عن وحدات مكونة من 4 غرف نوم وأكبر.بالمقابل اهتم 33% بشراء شقق بغرفة نوم واحدة، و36% بشقق مكونة من غرفتي نوم، و14% بحثوا عن شقق استوديو. أما الفلل والـ التاون هاوس فكان نصيبها 40% من المهتمين بشراء وحدات مكونة من ثلاث غرف نوم، بينما بحث 44% عن خيارات مكونة من أربع غرف نوم أو أكبر.

الاختيار بين التملك أو الإيجار: شملت المناطق التي سجلت أكبر عدد من عمليات البحث بقصد شراء الشقق: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا. بينما ضمت قائمة المناطق المرغوبة لشراء الفلل أو الـ تاون هاوس: دبي هيلز استيت، المرابع العربية، نخلة جميرا، الفرجان، داماك هيلز. أما أبرز المناطق التي بحث عنها المستأجرون فشملت: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، ديرة. في حين حظيت دبي هيلز استيت والبرشاء وداماك هيلز 2 وجميرا وام سقيم، باهتمام أكبر من قبل الباحثين عن استئجار فلل أو تاون هاوس.

الدعم من سوق العقارات الجاهزة: سجل حجم التصرفات في قطاع الوحدات العقارية الجاهزة زيادة ملحوظة بلغت نحو 8% على أساس سنوي، مع أكثر من 5,000 معاملة، بينما ارتفعت قيمة هذه التصرفات 31% على أساس سنوي، مسجلة 21 مليار درهم، بالمقارنة مع 15.7 مليار درهم في يناير 2023.

زيادة الطلب في سوق العقارات على الخارطة: شهدت عقارات دبي في يناير زيادة في طلب الوحدات على الخارطة بلغت نحو 25% على أساس سنوي، مع تسجيل 6,000 معاملة، كما ارتفعت قيمة هذه المبايعات نحو 21% على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقرب من 15 مليار درهم، بالمقارنة مع 12.2 مليار درهم في يناير 2023.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: "سُعداء بالنتائج المبهرة التي حققها شهر يناير، مُستفيداً من الزخم الكبير الذي شهدناه العام الماضي، وهذا مؤشر إيجابي على استمرار نمو القطاع العقاري وتطوره في عام 2024. وقد لاحظنا اهتماماً متزايداً بسوق العقارات على الخارطة، الأمر الذي من شأنه زيادة الطلب على المشاريع الجديدة. وستمضي بروبرتي فايندر قدماً، كمنصة رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية، في مواكبة خيارات المستهلكين المتطورة، بهدف تمكين شركائنا والباحثين عن العقارات من اتخاذ قرارات مستنيرة في مشهد عقاري مزدهر ودائم التطور."

تتوفر أحدث المعلومات عن قوائم الوحدات والمجمعات السكنية لشهر يناير عبر ميزة "Data Guru" على بوابة بروبرتي فايندر والتي يمكن الوصول إليها بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.propertyfinder.ae/ أوعبر تطبيق بروبرتي فايندر المتاح للتنزيل على "غوغل بلاي" و"آبل ستور".

نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

#بياناتشركات

-انتهى-