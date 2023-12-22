بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 16.59 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 3,785 مبايعة بقيمة 12.4 مليار درهم، منها 216 مبايعة للأراضي بقيمة 4.91 مليار درهم و2729 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.49 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 2.43 مليار درهم في منطقة اليلابس 5 تليها مبايعة بقيمة 64.09 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 57.67 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 850.21 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 52.87 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 58.5 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 720 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 92 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول وأخيرا مبايعة بقيمة 62.1 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 426 مبايعة بقيمة 476.28 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 247 مبايعة بقيمة 384.9 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 192 مبايعة بقيمة 926.9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.29 مليار درهم منها 86 رهونات أراضي بقيمة 641.26 مليون درهم و497 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.65 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانيه بقيمة 509.2 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الأولى بقيمة 165.61 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 257 هبة بقيمة 1.9 مليار درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 583.21 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 283.6 مليون درهم.

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