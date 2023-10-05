بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 318 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 289.94 مليون درهم و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 957.71 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 43.35 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 19.12 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 89.21 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 26.02 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 5.31 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 220 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 24.7 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 29.02 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 88.94 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 38.71 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 355.19 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 15.09 مليون درهم و107 رهونات فلل وشقق بقيمة 340.1 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 86.6 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 69.92 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 31.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 10.21 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 4.6 مليون درهم.

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