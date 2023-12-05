بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 384 مبايعة بقيمة 1.28 مليار درهم، منها 92 مبايعة للأراضي بقيمة 772.73 مليون درهم و292 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 510.82 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 83.93 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 82.29 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 77.68 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 106.2 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 13.76 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 208.7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11.7 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 40.45 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 64.72 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 15.81 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 253.11 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 116.15 مليون درهم و88 رهونات فلل وشقق بقيمة 136.96 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 2 بقيمة 86.1 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 21.12 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 48.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 11.49 مليون درهم.

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