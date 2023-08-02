بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 457 مبايعة بقيمة 1.29 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 255.84 مليون درهم و418 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.03 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 57 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 320 مليون درهم منها 8 رهونات أراضي بقيمة 13.07 مليون درهم و159 رهونات فلل وشقق بقيمة 306.93 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 126 مليون درهم وأخري في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 37 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 26.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 8.42 مليون درهم وأخري في منطقة زعبيل الثانيه بقيمة 3.38 مليون درهم.

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