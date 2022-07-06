بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 454 مبايعة بقيمة 1.24 مليار درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 148.73 مليون درهم و436 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة البرشاء الاولى تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الجداف. وقد تصدرت منطقة اليفره 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 1 مليون درهم وتلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 241 الف درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 371 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 84 مبايعة بقيمة 193 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 259.02 مليون درهم منها 4 رهونات أراضي بقيمة 52.27 مليون درهم و92 رهونات فلل وشقق بقيمة 206.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 50 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 31 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 150.27 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 121 مليون درهم وأخري في منطقة جميرا الثانيه بقيمة 11 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية