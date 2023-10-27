بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.65 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 245 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 694.96 مليون درهم و199 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 409.99 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74.78 مليون درهم في منطقة اليفره 1 تليها مبايعة بقيمة 64.88 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 58.5 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 231.45 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 26.63 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 9.9 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.32 مليون درهم في منطقة الصفوح الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 13.16 مليون درهم في منطقة الصفوح الاولى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 14.91 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 30.52 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 53.9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 522.73 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 397.09 مليون درهم و72 رهونات فلل وشقق بقيمة 125.64 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 280.85 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 65.02 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبة بقيمة 21.21 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5.3 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.79 مليون درهم.

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