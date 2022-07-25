وفقًا لتقريرها السنوي للأمن السيبراني لعام 2021

يسلط أحدث تقرير للشركة الضوء على مشهد التهديدات المتزايد وأبرز النقاط التي يجب على المؤسسات معالجتها والتصدي لها عبر تبني أفضل حلول الأمن السيبراني المتطورة.

الدوحة، قطر : أصدرت تريند مايكرو اليوم الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، تقريرها السنوي لعام 2021 بعنوان "Navigating FrontiersNew "، حيث سلط التقرير الأمني الضوء على مشهد التهديدات المتنامي للهجمات السيبرانية التي تستهدف الأفراد والبنى التحتية الرقمية في بيئة العمل الهجينة.

وقد أشار التقرير إلى أن حلول تريند مايكرو تصدت لأكثر من 94.2 مليار تهديد على مستوى العالم خلال عام 2021، أي بزيادة قدرها 42٪ في عدد عمليات الكشف المُسجلة مقارنة بعام 2020. كما كشف التقرير عن ارتفاع هائل في عدد الهجمات، والتي قد بلغت أكثر من 53 مليارًا خلال النصف الثاني من العام المنصرم، مقارنة بـ 41 مليار تهديد في النصف الأول من عام 2021.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أيضًا مدى التطور الذي وصل إليه منفذو الهجمات على مستوى استخدام "برامج الفدية"، إذ أصبحوا يركزون في هجماتهم على استهداف الشركات والقطاعات الهامة التي من المُرجح أن ترضخ لمطالبهم المادية مقابل استرجاع بياناتهم الحساسة، وذلك من خلال اتباعهم لأساليب »الابتزاز المزدوج« كوسيلة متقدمة للضغط على الضحية، والتي تعتمد أولاً على تشفير أنظمة الضحايا وحجب بياناتهم، ومن ثم تأتي الخطوة الثانية والإضافية في الضغط عبر تهديد الضحية المستهدفة بنشر معلوماتها المسروقة أو بيعها ما لم يتم الاتفاق على الدفع.

علاوة على ذلك، أظهر التقرير بروز عدد من المجموعات الإجرامية ذات الخبرة والإمكانيات التقنية العالية التي تقوم بتوفير عروض تتمثل في تقديم "برامج الفدية كخدمة " لمجرمي الإنترنت من ذوي المعرفة التقنية المحدودة، فضلاً عن ظهور "سماسرة" في سوق مجرمي الانترنت أصبحوا الآن جزءًا أساسيًا من سلسلة التوريد الخاصة بالجرائم الإلكترونية، تتجسد مهمتهم في تسهيل عملية الوصول إلى أهدافهم من خلال ربط المقرصنين ببعضهم البعض مقابل عائد مادي يتقاضونه كعمولة جراء خدمتهم المقدمة.

وفي إطار الهجمات المرتبطة ببيئة العمل عن بُعد، كشف التقرير بأن المخترقين يتحسنون في مجال التهديد المُقترن باستغلال الأخطاء البشرية التي تستهدف البنية التحتية السحابية والقوى العاملة عن بُعد، ويعود السبب في ذلك لأن العاملون من المنزل غالبًا ما يتعرضون لمخاطر أكثر من أولئك الموجودين في المكتب، مما يجعل هجمات التصيد الاحتيالي تشكل خطرًا أكبر على هذه الشريحة.

وعلى صعيد قطر، حظرت حلول تريند مايكرو ما يزيد على 4 مليون هجمة عبر البريد الإلكتروني، بينما قامت بالتصدي لأكثر من 1.6 مليون هجوم لبرمجيات خبيثة، في حين منعت ما يقارب 7 مليون هجوم يتعلق بضحايا الضغط على الروابط الضارة، إلى جانب ذلك ذكر التقرير بأن الشبكات المنزلية في قطر كانت عامل جذب لمجرمي الإنترنت الذين استهدفوا الأنظمة والأجهزة والشبكات، وبهذا الصدد حجبت حلول ''Smart Home Network'' من تريند مايكرو أكثر من )9,000( هجمة داخلية وخارجية، وكذلك منعت حصول أكثر من (700 ألف) هجمة من القراصنة الساعين لاستهداف أو السيطرة على الشبكات المنزلية.

وحول الأرقام التي خلص لها التقرير، صرح المدير العام الإقليمي لتريند مايكرو في منطقة الخليج أسعد عُرابي قائلاً :"كافحت المؤسسات في قطر لامتلاك ميزات المرونة اللازمة أثناء فترة الجائحة الأخيرة وكذلك خلال [مرحلة التحول الرقمي السريعة التي شهدتها البلاد، ولكن لا يزال مشهد التهديدات يتطور وينمو بشكل ملحوظ من قِبل الجهات التي تتبنى الهجمات الضارة. وبما أن تداعيات الأزمات الأخيرة دفعت المؤسسات إلى التوجه نحو اعتماد نظام العمل الهجين، فقد أصبح لزامًا عليها أن تنظر في كيفية إعادة تقييم إجراءاتها الأمنية وتدعيمها بحلول قوية ورائدة على مستوى هذا المجال. ونحن بدورنا نشارك تقرير الأمن السيبراني السنوي من تريند مايكرو لنقدم للمؤسسات نظرة ثاقبة حول المشهد المتنامي للتهديدات المتطورة، ونساعدها على الاستعداد المناسب لمواجهة كل التحديات التي تهدد حماية طموحاتها الرقمية في المستقبل."

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نبذة عن "تريند مايكرو"

تلعب 'تريند مايكرو إنكوربوريتد'، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن الرقمي، دوراً كبيراً في المساعدة على جعل العالم مكاناً أكثر أماناً لتبادل المعلومات الرقمية. وتقدّم الشركة حلولاً مبتكرة للمستهلكين والشركات والحكومات لحماية مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية والشبكات والنقاط الطرفية. وتعمل جميع منتجات الشركة معاً لتحقيق تبادل سلس لمعلومات التهديدات، وتوفير دفاع متصل ضد التهديدات مع سهولة في النشر والإدارة المركزية بشكل يتيح حماية أفضل وأكثر سرعة. وبفضل موظفيها الذين يتجاوز عددهم 6700 شخص في أكثر من 65 دولة حول العالم، وامتلاكها لأحدث المعلومات بشأن التهديدات العالمية، تكفل 'تريند مايكرو' تأمين العالم المتصل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة www.trendmicro.com

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