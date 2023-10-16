بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 321 مبايعة بقيمة 1.12 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 528.81 مليون درهم و279 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 591.48 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65.13 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة اليفره 4 تليها مبايعة بقيمة 32.66 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 8.74 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 63.52 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 78.33 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 60.09 مليون درهم بمنطقة الثنيه الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21.19 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 24.07 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 85.76 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 49.01 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 244.05 مليون درهم منها 30 رهونات أراضي بقيمة 60.15 مليون درهم و120 رهونات فلل وشقق بقيمة 183.9 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 19.71 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 17.64 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 158.69 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 108.1 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 26 مليون درهم.

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