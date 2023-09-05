بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 399 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 227.81 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.16 مليار درهم .

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23.74 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 20.04 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18.89 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 30.2 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 13.32 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 29.05 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 202 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 102 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 37.82 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 41.12 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 93.44 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 65.16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 134.13 مليون درهم منها 4 رهونات أراضي بقيمة 5.77 مليون درهم و74 رهونات فلل وشقق بقيمة 128.36 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 12.87 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الاولى بقيمة 9.91 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 33.03 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 12.45 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 6 مليون درهم.

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