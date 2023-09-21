بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 320 مبايعة بقيمة 971.82 مليون درهم، منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 465.4 مليون درهم و269 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 506.42 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة المناره تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة المناره تليها مبايعة بقيمة 27.94 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 45.89 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 40.08 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 60.89 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16.4 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة منخول.

وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 9.97 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 39.03 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 14.29 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 471.12 مليون درهم منها 20 رهونات أراضي بقيمة 127.93 مليون درهم و106 رهونات فلل وشقق بقيمة 343.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المناره بقيمة 105 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 98.51 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 60.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 39.04 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 12 مليون درهم.

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