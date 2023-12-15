بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 406 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 244.95 مليون درهم و386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.07 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 102 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 32.61 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 2.81 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 5.57 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 69.03 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 23.05 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20.76 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 19.89 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 378.1 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 57.13 مليون درهم وثالثة في اليفره 1 بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 147.78 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 166.76 مليون درهم منها 7 رهونات أراضي بقيمة 53.87 مليون درهم و63 رهونات فلل وشقق بقيمة 112.89 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 42.57 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 16.45 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 20.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الثالثة بقيمة 10.21 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 4.5 مليون درهم.

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