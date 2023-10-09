أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تسجيل الطلب على الشحن الجوي خلال شهر أغسطس 2023 نمواً على أساس سنوي لأول مرة منذ 19 شهراً.

شهد الطلب على الشحن الجوي والذي يُقاس بطنّ الشحن لكل كيلومتر، ارتفاعاً بواقع 1.5% مقارنة بشهر أغسطس 2022 (1.2 % للعمليات الدولية).

ازدادت السعة، والتي تُقاس بطنّ الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 12.2% مقارنةً بأغسطس 2022 (11.8% للعمليات الدولية)، ويرتبط ذلك بشكل كبير بارتفاع سعة الشحن في بطن الطائرات بنسبة 30% على أساس سنوي، حيث قامت شركات الطيران بزيادة عملياتها لتلبية الطلب المتزايد على السفر في النصف الشمالي في موسم الصيف.

عوامل رئيسة تؤثر على الطلب:

في أغسطس، شهد كل من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي PMI (49.4) ومؤشر مديري المشتريات لطلبات التصدير الجديدة (47.0) تحسنًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، لا تزال دون الحد الحرج المتمثل بـ 50 نقطة، ما يدل على الانخفاض السنوي المستمر لإنتاج وتصدير السلع المصنعة على المستوى العالمي.

انكماش التجارة العالمية عبر الحدود للشهر الرابع على التوالي في يوليو، حيث انخفضت بنسبة 3.2% على أساس سنوي. ما يعكس التباطؤ في بيئة الطلب وظروف الاقتصاد الكلي العامة.

شهد شهر أغسطس ارتفاعاً في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي، مقابل انخفاض في أسعار المستهلكين والمنتجين في أوروبا واليابان، مع ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين التي تكافح تحديات التضخم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "شهد قطاع الشحن الجوي في شهر أغسطس 2023 نمواً في الطلب على الشحن بنسبة 1.5% وذلك لأول مرة منذ 19 شهراً، ولكنه لا يزال دون المستوى المنخفض المسجل في عام 2022 وإشارات السوق المتباينة. وبالرغم من هذا كله فإنه يمكننا التفاؤل لاسيما عند النظر إلى المؤشرات الخاصة بمديري المشتريات التي تتخذ منحى إيجابياً الأمر الذي تزدد أهميته مع اقترب موسم الذروة التقليدي لقطاع الشحن الجوي في نهاية العام".

الأداء الإقليمي لشهر أغسطس

سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 4.9% في أغسطس 2023 بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ويعد هذا تحسناً كبيراً في الأداء مقارنة بشهر يوليو (+2.3%). واستفادت شركات النقل في المنطقة من النمو في مسارين تجاريين رئيسيين: أوروبا وآسيا (بتسجيل زيادة من 3.1٪ في يوليو إلى 8.8٪ في أغسطس) والشرق الأوسط وآسيا (بزيادة من 2.7٪ في يوليو إلى 3.5٪ في أغسطس)، بالإضافة إلى ذلك كان أداء الممر التجاري داخل آسيا أفضل في أغسطس، حيث انخفض طنّ الشحن لكل كيلومتر على المستوى الدولي بنسبة 4.7٪ مقارنة بالانخفاض السنوي بنسبة 9.7٪ في يوليو، وزادت السعة المتاحة لشركات الطيران في المنطقة بنسبة 28.5٪ مقارنة بأغسطس 2022 حيث إن النسبة الأكبر لسعة شحن في بطن الطائرات تم حجزها عبر الإنترنت من جانب الركاب.

وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضاً في حجم شحناتها الجوية بنسبة 1.2٪، ويعد هذا تحسنا في الأداء مقارنة بشهر يوليو (-5.4٪)، واستفادت شركات الشحن في المنطقة من تحسن طفيف في النمو على مسارين تجاريين رئيسيين: أمريكا الشمالية – أوروبا (انكماش سنوي بنسبة 2.9٪ في أغسطس، أفضل بنسبة 1.2 نقطة مئوية عما كانت عليه في يوليو) وآسيا – أمريكا الشمالية (انخفاض بنسبة 4.2٪ في أغسطس مقارنة بانخفاض بنسبة 4.4٪ في يوليو)، مع زيادة في السعة بنسبة 2.7٪ مقارنة بأغسطس 2022.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية انخفاضاً بنسبة 0.2% في أحجام الشحن في أغسطس 2023، مقارنة بالشهر نفسه في العام 2022. ويعد هذا تحسناً في الأداء مقارنة بشهر يوليو (-1.0٪). وشهدت أحجام الشحن زيادة بسبب الأداء الأوروبي، وزيادة صغيرة في أسواق الشرق الأوسط – أوروبا بنسبة 0.4٪، وزادت السعة بنسبة 3.6٪ في أغسطس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2022 .

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط في أغسطس الماضي زيادة سنوية بنسبة 1.4٪ في أحجام الشحن، ويعد هذا تحسناً عن أداء الشهر السابق (-0.1٪) وشهد الطلب في سوق الشرق الأوسط وآسيا ارتفاعاً في الأشهر الثلاثة الماضية، مما وسع نموه على أساس سنوي من 1.8٪ في يونيو إلى 3.5٪ في أغسطس، وزادت السعة بنسبة 15.7٪ مقارنة بأغسطس 2022.

وسجّلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية أقوى أداء في أغسطس 2023، حيث حققت زيادة بنسبة 6.2٪ في أحجام الشحن مقارنة بأغسطس 2022، ويعد هذا تقدماً كبيراً في الأداء مقارنة بشهر يوليو الماضي (+0.5٪). إذ ارتفعت السعة في أغسطس الماضي بنسبة 13.7٪ مقارنة بالشهر ذاته في عام 2022.

وسجّلت شركات الطيران الأفريقية في أغسطس 2023 الأداء الأضعف، حيث شهدت انخفاضاً بنسبة 4.7٪ في أحجام الشحن مقارنة بأغسطس 2022، ويعكس ذلك انخفاضاً كبيراً في الأداء مقارنة بشهر يوليو (+2.3٪)، والجدير بالذكر أن رحلات الشحن بين أفريقيا وآسيا انخفضت بنسبة 1.1٪ في أغسطس بعد نمو بنسبة 11.2٪ في يوليو، وكانت السعة 3.8٪ أعلى من مستويات أغسطس 2022.

عرض تحليلات قطاع الشحن الجوي لشهر أغسطس (بي دي اف)

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