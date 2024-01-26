بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 14.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 4123 مبايعة بقيمة 8.79 مليار درهم، منها 312 مبايعة للأراضي بقيمة 2.95 مليار درهم و2696 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.84 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 210.1 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 103.74 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة سيح الدحل.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 338.03 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 168.94 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 500.12 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 177.13 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78.63 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 467 مبايعة بقيمة 472.36 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 260 مبايعة بقيمة 503.98 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 234 مبايعة بقيمة 700.51 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.6 مليار درهم منها 87 رهونات أراضي بقيمة 808.88 مليون درهم و833 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.79 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 963.79 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الاولى بقيمة 462 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 195 هبة بقيمة 850.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الاولى بقيمة 136.86 مليون درهم وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 95 مليون درهم.

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