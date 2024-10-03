نمو قيمة العقارات مع وصول المعاملات إلى ذروة جديدة بلغت 50,423

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجل سوق العقارات في دبي إجمالي مبيعات بقيمة 141,9 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2024، محققاً أعلى مستوى على الاطلاق لربع سنوي واحد.

وتجاوز هذا الرقم القياسي السابق للمبيعات الفصلية البالغة 124.07 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من هذا العام، ويمثل ارتفاعاً في القيمة بنسبة 30.1% على أساس سنوي.

وكشف آخر تحديث للسوق صدر اليوم عن شركة "إف إي إم العقارية" أن إجمالي معاملات البيع في الربع الثالث من العام بلغت 50,423 معاملة بيع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37.9٪ في الحجم وارتفاع بنسبة 16.6 مقارنة مع الربع الثاني.

ومثلت مبيعات الشقق وعددها 39,058 شقة بقيمة 70,5 مليار درهم إماراتي ما نسبته 77% من إجمالي معاملات الربع الثالث، وأظهرت زيادة في الحجم بنسبة 43.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما بيعت 8,156 فيلا بقيمة 39,2 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16.6% في الحجم عن الربع الثالث من عام 2023، وزيادة بنسبة 18.4% عن الربع السابق.

وجاء أبرز ارتفاع في قيم العقارات في السنوات الأخيرة بمتوسط ​​سعر بلغ 1,511 درهم للقدم المربعة، مقارنة بأسعار الربع الثالث البالغة 1,017 درهم في عام 2021، و1,179 درهم في عام 2022، و1,405 درهم في العام الماضي.

وتأكد ارتفاع قيمة الأراضي في دبي من خلال بيع 2,102 قطعة أرض بقيمة 29.9 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 45.9% في الحجم عن الربع الثالث من العام الماضي، وزيادة بنسبة 42.3% عن الربع الثاني. وفي فئة العقارات التجارية ارتفعت قيمة 1,112 عملية بيع بقيمة 2.3 مليار درهم بنسبة 12.1% في الحجم عن الربع الثالث من العام الماضي.

وقال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية: "تؤكد الأرقام مرة أخرى على مرونة سوق العقارات في دبي والنمو المستمر الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، والذي يستمر في تعزيز ثقة المستثمرين ".

وأضاف قائلاً: "يعزز هذا الاتجاه التصاعدي المستمر مكانة دبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري، حيث جذب اهتماماً متزايداً من المستثمرين العالميين، فضلاً عن المشترين من الأسواق المحلية والإقليمية".

ارتفعت مبيعات العقارات في دبي في الربع الثالث على مدى السنوات الخمس الماضية الآن إلى مستوى الذروة الحالي من 18.1 مليار درهم إماراتي بواقع (8600 معاملة) في عام 2020 إلى 42.4 مليار درهم إماراتي (15,900 معاملة) في عام 2021، و69.5 مليار درهم إماراتي (25,500 معاملة) في عام 2022 و109.2 مليار درهم إماراتي (36,700 معاملة) في العام الماضي.

وكانت المناطق الخمس الأفضل أداءً في دبي في الربع الثالث منطقة "قرية جميرا الدائرية" حيث بلغ اجمالي المعاملات العقارية فيها (4,467 معاملة بقيمة 5.33 مليار درهم إماراتي، ومنطقة دبي الجنوب (2,910 معاملة بقيمة 8.25 مليار درهم إماراتي، ومنطقة الخليج التجاري (2,651 معاملة بقيمة 7.22 مليار درهم إماراتي، ومنطقة وادي الصفا 5 (2,382 معاملة بقيمة 5.3 مليار درهم إماراتي، ومنطقة دبي هيلز استيت (2,358 معاملة بقيمة 7.38 مليار درهم إماراتي.

وكانت أغلى العقارات الفردية المباعة في الربع الثالث شقة فاخرة في نخلة جميرا مقابل 275 مليون درهم إماراتي.

بينما شكلت العقارات التي تبلغ قيمتها من 1 إلى 2 مليون درهم إماراتي ما نسبته 31 % من المبيعات، وجاء ما نسبته 29% للعقارات في نطاق أقل من مليون درهم إماراتي، و18% للعقارات بين 2 إلى 3 ملايين درهم إماراتي، و14% للعقارات بين 3 إلى 5 ملايين درهم إماراتي، و8% للعقارات أكثر من 5 ملايين درهم إماراتي.

وبشكل عام، تفوقت المبيعات الأولى من المطورين بشكل كبير على عمليات إعادة البيع في السوق الثانوي بنسبة 68% مقابل 32% من حيث الحجم و63% مقابل 37% من حيث القيمة.

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