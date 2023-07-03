بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 495 مبايعة بقيمة 1.15 مليار درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 208.93 مليون درهم و467 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 938.02 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 103 مليون درهم وثالثة في القوز الثانيه بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 105 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 297.58 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 83.79 مليون درهم و62 رهونات فلل وشقق بقيمة 213.79 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 111 مليون درهم وأخري في منطقة مردف بقيمة 29 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبة بقيمة 7.52 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 3 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الثالثة بقيمة 2 مليون درهم.