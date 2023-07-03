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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 495 مبايعة بقيمة 1.15 مليار درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 208.93 مليون درهم و467 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 938.02 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.
وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 103 مليون درهم وثالثة في القوز الثانيه بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 105 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 297.58 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 83.79 مليون درهم و62 رهونات فلل وشقق بقيمة 213.79 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 111 مليون درهم وأخري في منطقة مردف بقيمة 29 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبة بقيمة 7.52 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 3 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الثالثة بقيمة 2 مليون درهم.
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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.