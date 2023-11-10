بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 244 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 413.6 مليون درهم و185 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 831.5 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31.05 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 20.83 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 19.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 50.28 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الثانية بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 130.58 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 202.8 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 360 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42.8 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 40.14 مليون درهم في منطقة الوصل.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 28.04 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 35.78 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 31.91 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 152.68 مليون درهم منها 8 رهونات أراضي بقيمة 20.63 مليون درهم و79 رهونات فلل وشقق بقيمة 132.05 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 20.61 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 10.77 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 23.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 7.8 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الاولى بقيمة 5.59 مليون درهم.

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