بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 501 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 263.52 مليون درهم و422 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 931.9 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 103 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 231 مليون درهم وتلتها منطقة الجداف بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 128 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 278.84 مليون درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 44.34 مليون درهم و96 رهونات فلل وشقق بقيمة 234.5 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 25 مليون درهم وأخري في منطقة الراس بقيمة 25 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبة بقيمة 7.69 مليون درهم كان أهمها بمنطقة اليلايس 1 بقيمة 2 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء الثانيه بقيمة 2 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.