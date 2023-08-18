بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 426 مبايعة بقيمة 1.23 مليار درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 80.29 مليون درهم و412 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.15 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 112 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 180.68 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 13.34 مليون درهم و84 رهونات فلل وشقق بقيمة 167.35 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبيه الرابعة بقيمة 26 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 21 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 22.26 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 7.8 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 2.52 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط والعالم. وتوظّف الدائرة كافة مواردها البشرية والماديّة في سبيل تحقيق رؤيتها الاستراتيجيّة المتمثلة في ترسيخ الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري، عبر تمكين المجتمع العقاري بخدمات عقاريّة استباقيّة سلسة، وتشريعات وبيانات متكاملة، بشراكات فعّالة وبنية تحتية رقمية رائدة. وتسعى الدائرة إلى تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وخلق بيئة حاضنة للابتكار وتعزيز فاعليّة وكفاءة العمليات والحوكمة المؤسسيّة، ورفع الوعي والثقة والشفافيّة في القطاع العقاري، وتحقيق التطور والتنمية المستدامة في القطاع العقاري، وتبني الممارسات العالمية وتكييفها مع السمات الفريدة للسوق العقاري في دبي، بالتعاون الفاعل بين مختلف قطاعاتها ومؤسساتها، المتمثلة بالتالي: مؤسسة التنظيم العقاري، قطاع التطوير العقاري، قطاع التسجيل العقاري، وقطاع الدعم المؤسسي، ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.