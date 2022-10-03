بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 385 مبايعة بقيمة 1.04 مليار درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 223.77 مليون درهم و360 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 817.43 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة ام الشيف. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 107 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 270.56 مليون درهم منها 20 رهونات أراضي بقيمة 93.7 مليون درهم و75 رهونات فلل وشقق بقيمة 176.86 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الثانيه بقيمة 50 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 40 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 105 هبة بقيمة 103.18 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 58 مليون درهم وأخري في منطقة الحبيه الرابعة بقيمة 9 مليون درهم.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.