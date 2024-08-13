المملكة العربية السعودية تتصدر نشاط الصفقات مع 11 اكتتاباً عاماً في الربع الثاني من عام 2024، خمسة منها في السوق الرئيسية "تداول"

سجلت الإمارات العربية المتحدة عمليتي إدراج في الربع الثاني من العام، الأول لشركة ألف للتعليم القابضة، والثاني لشركة سبينيس 1961 هولدينج

شهدت الكويت أول صفقة إدراج منذ عام 2019 ل مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة في سوق الكويت للأوراق المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) الأحدث حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الثاني من عام 2024، إلى محافظة سوق الاكتتاب العامة على مرونته خلال هذا الربع، حيث شهدت أسواق المنطقة تسجيل 14 اكتتاباً بإجمالي عائدات بلغ 2.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت نسبتها 45.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وتم خلال الربع الثاني من عام 2024، إدراج شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه في السوق الرئيسية تداول، في اكتتاب جمع أعلى عائدات في هذا الربع، مع 764 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 29% من إجمالي عائدات الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الثاني من هذا العام. وتبعها إدراج شركة ألف للتعليم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في اكتتاب ساهم بنسبة 19.5% من إجمالي عائدات هذا الربع مع 515 مليون دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "في حين لا تزال أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه بعض التحديات، إلا أن الربع الثاني من عام 2024 كان أقوى مع تسجيل 14 اكتتاباً عاماً جمعت 2.6 مليار دولار أمريكي. واستحوذت المملكة العربية السعودية على 11 صفقة من هذه الاكتتابات، خمس منها كانت في السوق الرئيسية تداول. وكانت أكبر صفقة من نصيب شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه، في اكتتاب جمع 764 مليون دولار أمريكي. وقد ساهمت السيولة المتزايدة، المدفوعة بارتفاع أسعار النفط والتعافي الاقتصادي والمعنويات الإيجابية في السوق، في محافظة نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة على قوته، مع وجود خطط اكتتاب قوية للنصف الثاني من عام 2024."

هذا واستطاعت ثمانية من أصل 14 اكتتاباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الثاني من عام 2024 تحقيق عائدات إيجابية استناداً إلى سعر السهم في 30 يونيو 2024 مقارنة بسعره عند الاكتتاب، حيث حققت شركة مياهنا أعلى مكاسب سعرية بنسبة 90.4% خلال الفترة المذكورة.

وأظهرت البورصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً متبايناً، حيث أنهى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الربع الثاني من عام 2024 بمكاسب بلغت 4.2%، مما يجعله السوق الأفضل أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، تلاه مؤشر بورصة قطر العام بمكاسب بلغت نسبتها 1%.

المملكة العربية السعودية تواصل تصدر سوق الاكتتابات العامة الأولية الإقليمية

وفي استمرار لما كان عليه الحال في الربع الأول من عام 2024، تصدرت المملكة العربية السعودية مرة أخرى نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة في الربع الثاني من عام 2024، من حيث عدد الإدراجات، مع 11 من أصل 14 اكتتاباً. وجمع الاكتتابات في المملكة ما مجموعه 1.6 مليار دولار أمريكي، كان أعلاها من نصيب اكتتاب شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه، والذي جمع 764 مليون دولار أمريكي، يليها اكتتاب شركة السعودية لحلول القوى العاملة (سماسكو) بعائدات بلغت 240 مليون دولار أمريكي، وشركة رسن لتقنية المعلومات مع عائدات بلغت 224 مليون دولار أمريكي. وتم إدراج خمسة من أصل 11 اكتتاباً عاماً في السوق الرئيسية تداول، بما في ذلك أكبر ثلاثة اكتتابات في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2024، بينما تم إدراج الستة المتبقية في سوق نمو بإجمالي عائدات بلغت 85.4 مليون دولار أمريكي. وجاءت عائدات الاكتتابات من قطاعات مختلفة، بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات المعدات والخدمات التجارية والمهنية والمواد والموارد المعدنية والخدمات المالية والتأمينية.

كما واصلت المملكة أيضاً قيادة نشاط صفقات الاكتتاب المزمع تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة المقبلة من العام، مع إعلان 14 شركة سعودية عن نيتها لإدراج أسهمها بحلول نهاية العام.

الإمارات العربية المتحدة مساهم قوي في نشاط الاكتتابات، والكويت تسجل أول إدراج لها منذ الربع الأخير من عام 2019

جمع اكتتاب شركة ألف للتعليم، التي تم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، 515 مليون دولار أمريكي في قطاع الخدمات الأكاديمية والتعليمية. كما جمع إدراج شركة سبينس 1961 هولدينج في سوق دبي المالي 375 مليون دولار أمريكي. وبلغت نسبة إجمالي عائدات هذين الاكتتابين العامين في الإمارات العربية المتحدة 33.8% من إجمالي عائدات الاكتتابات في الربع الثاني من هذا العام.

وفي أول إدراج في الكويت منذ الربع الأخير من عام 2019، جمع إدراج مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة 147 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المتبقية من عام 2024 نشاطاً قوياً في سوق الاكتتابات العامة الأولية، مع وجود 16 شركة خاصة وسبعة صناديق في مختلف القطاعات تعتزم إدراج أسهمها في بورصات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن بين الشركات التي تنوي إدراج أسهمها، 14 شركة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك شركة الرياض المالية المحدودة، وشركة يونايتد إنترناشيونال القابضة، والمطاحن العربية للمنتجات الغذائية، وغيرها. كما حصلت شركة واحدة في الإمارات العربية المتحدة على موافقة الإدراج، إلى جانب شركة جوباص في مصر.

من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "واصلت أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الهيمنة على سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الثاني من هذا العام. ومع ذلك، فقد استقبلت بورصة الكويت أول إدراج لها منذ عام 2019. ونحن نلحظ تركيزاً مستمراً على التنويع الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط والغاز، مع استمرار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تسجيل اكتتابات من مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والخدمات المهنية. ومع دخولنا مرحلة انخفاض أسعار الفائدة واستمرارنا في مشاهدة نتائج الانتخابات في دول رئيسية ومؤثرة حول العالم، سنراقب باهتمام تبعات ذلك على الأسواق الإقليمية ونشاط الاكتتابات العامة."

أما على الصعيد العالمي، فقد تراجع نشاط الاكتتابات العامة الأولية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023؛ حيث انخفض عدد الاكتتابات العامة بنسبة 15% من 317 إلى 271 اكتتاباً، وانخفضت العائدات بنسبة 31% من 40.4 مليار دولار أمريكي إلى 27.8 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، حققت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عودة ملحوظة، حيث اقترب التضخم من المستويات "الطبيعية"، وانخفضت أسعار الفائدة، وارتفعت أسواق الأسهم لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وظلت التقلبات منخفضة. وتزامنت هذه العودة مع استعادة المنطقة لأكبر حصة في سوق الاكتتابات العامة العالمية من حيث العدد بنسبة 45% ومن حيث القيمة بنسبة 46%، وذلك لأول مرة منذ 16 عاماً.

التطورات الخاصة بالتقارير المستدامة

تم تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) على فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في يناير 2024، الأمر الذي يمثل خطوة كبيرة نحو التكامل الكامل لتقارير الاستدامة في عملية إعداد التقارير المالية الأوسع نطاقاً سوء على مستوى العالم أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إرنست ويونغ | بناء عالم أفضل للعمل

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بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 100عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفيها إلى أكثر من 8,000 موظف في 26 مكتباً و15 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام التسعين الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة للخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة.

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