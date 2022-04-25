صفقات "العقلة" تستحوذ على 50% من قيمة التداولات..

مؤشرات الأسبوع:

· 73 صفقة أراض فضاء بـ 474.1 مليون ريال ومتوسط 369 ريالًا للقدم

· 64 صفقة مساكن بـ 203.7 مليون ريال ومتوسط 449 ريالًا للقدم

الدوحة – قطر: سجلت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر 1.4 مليار ريال خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري والذي يوافق النصف الأول أيضا من شهر رمضان المبارك، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 154 صفقة عقارية بمتوسط ناهز 9.1 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 3 إلى 14 من شهر أبريل الجاري.

وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة "يوتوبيا للعقارات"، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال النصف الأول من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 64 صفقة مساكن بقيمة إجمالية 203.7 مليون ريال، بالإضافة إلى تنفيذ 73 صفقة أراضٍ فضاء بقيمة إجمالية 474.1 مليون ريال، و7 صفقات لعمائر سكنية بقيمة إجمالية 46.5 مليون ريال، و3 مجمعات سكنية بقيمة 561.5 مليون ريال كما جرى بيع 3 قطع أراض فضاء متعددة الاستخدام بقيمة 60.15 مليون ريال و3 صفقات لمبان تجارية بقيمة 38.9 مليون ريال، كما جرى بيع قصر بقيمة 20 مليون ريال.

أبرز الصفقات

وشكلت منطقة "العقلة" الظاهرة الأبرز، مع تسجيلها 3 صفقات يوم 5 أبريل الجاري بقيمة بلغت 700 مليون ريال، عبر بيع مجمع سكني بقيمة 536 مليون ريال بسعر 356 ريالًا للقدم وبمساحة ناهزت 140 ألف متر مربع، كما شهدت بيع قطعتي أرض بقيمة 84 مليون ريال و80 مليون ريال، بمتوسط سعر بلغ قرابة 300 ريال للقدم.

واستحوذت التداولات بمنطقة "العقلة" على قرابة 50% من قيمة التداولات التي جرى تنفيذها بالنصف الأول من الشهر الجاري، حيث تقع تلك المنطقة في الحدود الإدارية لبلدية الدوحة وهي متاخمة لمدينة لوسيل ويقع بها نادي الدوحة للجولف.

المساكن

وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها النصف الأول من الشهر الجاري، فقد بلغت قيمتها 203.7 مليون ريال عبر تنفيذ 64 صفقة بمتوسط 3.18 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 449 ريالًا للقدم.

وجاء أعلى سعر بصفقات المساكن في بلدية الدوحة التي شهدت 14 صفقة بقيمة 69.7 مليون ريال بمتوسط 521 ريالًا للقدم، ثم بلدية الظعاين التي شهدت 6 صفقات بقيمة 15.5 مليون ريال وبمتوسط 487 ريالًا للقدم، وثالثا حلت بلدية الريان عبر تنفيذ 19 صفقة بقيمة 52.4 مليون ريال وبمتوسط 443 ريالًا للقدم، ثم بلدية الوكرة التي شهدت 9 صفقات بقيمة 23.9 مليون ريال وبسعر 423 ريالًا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات المساكن في بلدية الشمال عبر صفقتين بقيمة 3.7 مليون ريال وبسعر 289 ريالًا للقدم.

الأراضي الفضاء

وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 474.1 مليون ريال عبر تنفيذ 73 صفقة بمتوسط 6.5 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 369 ريالًا للقدم.

وجاء أعلى سعر بصفقات الأراضي الفضاء في بلدية الدوحة التي شهدت 21 صفقة بقيمة 247.4 مليون ريال بمتوسط 494 ريالًا للقدم، ثم بلدية الريان التي شهدت 16 صفقة بقيمة 102.8 مليون ريال وبمتوسط 463 ريالًا للقدم، وثالثا حلت بلدية الظعاين عبر تنفيذ 17 صفقة بقيمة 69.7 مليون ريال وبمتوسط 302 ريال للقدم، ثم بلدية أم صلال التي شهدت 3 صفقات بقيمة 27.3 مليون ريال وبسعر 220 ريالًا للقدم، وتلتها بلدية الخور والذخيرة عبر تنفيذ 5 صفقات بقيمة 7.1 مليون ريال وبسعر 213 ريالًا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات الأراضي الفضاء في بلدية الوكرة عبر تنفيذ 11 صفقة بقيمة 19.7 مليون ريال وبسعر 210 ريالات للقدم.

#بياناتحكومية

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