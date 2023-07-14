بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 13.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 3028 مبايعة بقيمة 11.82 مليار درهم، منها 618 مبايعة للأراضي بقيمة 6.19 مليار درهم و2410 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.63 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه. وقد تصدرت منطقة القوز الثانيه المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 271 مبايعة بقيمة 4 مليار درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 142 مبايعة بقيمة 385 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 116 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية وأخيرا مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 267 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 259 مبايعة بقيمة 369 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 154 مبايعة بقيمة 283 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.53 مليار درهم منها 70 رهونات أراضي بقيمة 394.92 مليون درهم و432 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.14 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثه بقيمة 229 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 205 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 96 هبة بقيمة 426.09 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الروية الثانية بقيمة 151.52 مليون درهم وأخري في منطقة ند الحمر بقيمة 82 مليون درهم. #بياناتشركات

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.