بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 13.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 2560 مبايعة بقيمة 8.7 مليار درهم، منها 323 مبايعة للأراضي بقيمة 3.33 مليار درهم و2237 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.37 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 86 مبايعة بقيمة 249 مليون درهم وتلتها منطقة القوز الثانيه بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 713 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 420 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 296 مبايعة بقيمة 422 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 254 مبايعة بقيمة 228 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 163 مبايعة بقيمة 588 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.02 مليار درهم منها 96 رهونات أراضي بقيمة 1.52 مليار درهم و392 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.5 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة هند 1 بقيمة 2 مليار درهم وأخري في منطقة جزيرة 2 بقيمة 125 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 196 هبة بقيمة 1.94 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الحبيه الرابعة بقيمة 2 مليار درهم وأخري في منطقة جزيرة 2 بقيمة 62 مليون درهم.