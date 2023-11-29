بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.33 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 307 مبايعة بقيمة 980.9 مليون درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 463.29 مليون درهم و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 517.61 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 125 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 42.12 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 46.11 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 132.99 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 11.35 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12.01 مليون درهم في منطقة مردف وأخيرا مبايعة بقيمة 8.65 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 143.1 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 11.99 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 32.78 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 325.39 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 214.19 مليون درهم و73 رهونات فلل وشقق بقيمة 111.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 106 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 61.98 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 27.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 12.36 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 8.5 مليون درهم.

#بياناتحكومية

- انتهى -