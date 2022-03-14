بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 468 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 478.52 مليون درهم و394 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 678.82 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الصفوح الاولى تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 103 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 161.74 مليون درهم منها 11 رهونات أراضي بقيمة 25.13 مليون درهم و68 رهونات فلل وشقق بقيمة 136.61 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 29 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 26 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبة بقيمة 24.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 6 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 5 مليون درهم.

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