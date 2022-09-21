بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 473 مبايعة بقيمة 1.15 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 233.8 مليون درهم و418 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 913.48 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حصيان الثانية تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 145 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 120 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 90 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 211.81 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 92.85 مليون درهم و73 رهونات فلل وشقق بقيمة 118.95 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 74 مليون درهم وأخري في منطقة منخول بقيمة 18 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبة بقيمة 17.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبيه السادسة بقيمة 7 مليون درهم وأخري في منطقة ند الشبا الاولى بقيمة 6 مليون درهم.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية