بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 336 مبايعة بقيمة 987.98 مليون درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 260 مليون درهم و284 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 727.98 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 19.58 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 16.21 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 113.08 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 7.89 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15.04 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 15.04 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 47.39 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 125.62 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 28.58 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 61.36 مليون درهم منها 7 رهونات أراضي بقيمة 18.61 مليون درهم و27 رهونات فلل وشقق بقيمة 42.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ام سقيم الثالثه بقيمة 6.57 مليون درهم وأخري في منطقة ند الشبا الاولى بقيمة 6.45 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 312.37 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 95.33 مليون درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 85.9 مليون درهم.

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