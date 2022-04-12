بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 335 مبايعة بقيمة 840.26 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 144 مليون درهم و313 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 696.27 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 176.52 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 58.03 مليون درهم و44 رهونات فلل وشقق بقيمة 118.5 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء الاولى بقيمة 50 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 32 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 302.49 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 220 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء الاولى بقيمة 50 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية