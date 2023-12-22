بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 305 مبايعة بقيمة 922.1 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 218.82 مليون درهم و284 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 703.28 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41.78 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 21.92 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 21.8 مليون درهم في منطقة القصيص الاولى.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 124.46 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 6.3 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8.3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 62.1 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 56.35 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 46.5 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 107.65 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 45.62 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 28.51 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 164.04 مليون درهم منها 10 رهونات أراضي بقيمة 33.3 مليون درهم و72 رهونات فلل وشقق بقيمة 130.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 24.04 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 15.37 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 198.45 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 112.46 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 28 مليون درهم.

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