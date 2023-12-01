بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 255 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم، منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 601.95 مليون درهم و208 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 399.09 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 73.5 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 61.79 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 59.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 7.81 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 277.96 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 10.22 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11.79 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 11.7 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 22.27 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 15.89 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 40.23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 220.31 مليون درهم منها 14 رهونات أراضي بقيمة 68.69 مليون درهم و79 رهونات فلل وشقق بقيمة 151.62 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 39.55 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 19.24 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 74.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخبيصي بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 10.2 مليون درهم.

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