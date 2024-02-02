بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 534 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 189.16 مليون درهم و495 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 986.85 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17.2 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 15.7 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثانيه تليها مبايعة بقيمة 13.66 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 37.09 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 27.97 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 22.71 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.2 مليون درهم في منطقة ام هرير الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 14.17 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه.

وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 205.34 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 50.21 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 107.06 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 145.84 مليون درهم منها 4 رهونات أراضي بقيمة 3.88 مليون درهم و85 رهونات فلل وشقق بقيمة 141.96 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 14.78 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 13.21 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبة بقيمة 24.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المناره بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 1.66 مليون درهم.

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