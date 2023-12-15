بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 12.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 3,888 مبايعة بقيمة 10.68 مليار درهم، منها 304 مبايعة للأراضي بقيمة 3.53 مليار درهم و2744 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.15 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 940 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 169.48 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 102 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 123 مبايعة بقيمة 141.81 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 815.56 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 26.27 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 500 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 305 مليون درهم في منطقة المركز التجارى الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 340 مبايعة بقيمة 303.57 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 327 مبايعة بقيمة 645.64 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 252 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.77 مليار درهم منها 79 رهونات أراضي بقيمة 364.35 مليون درهم و525 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.4 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجارى الثانيه بقيمة 364.46 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 98.92 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 236 هبة بقيمة 491.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعيه الخامسه بقيمة 73.31 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 58.37 مليون درهم.

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-انتهى-