

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 12.92 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1659 مبايعة بقيمة 9.65 مليار درهم، منها 297 مبايعة للأراضي بقيمة 5.08 مليار درهم و1362 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.57 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 1 مليار درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 600 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 121.84 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 90.69 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 112.18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم بمنطقة الصفوح الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 150 مبايعة بقيمة 144.95 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 181.32 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 94 مبايعة بقيمة 295.78 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.37 مليار درهم منها 82 رهونات أراضي بقيمة 947.36 مليون درهم و491 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.42 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 528.35 مليون درهم وأخرى في منطقة الورقاء الاولى بقيمة 219 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 117 هبة بقيمة 899.96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 274.52 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 125.39 مليون درهم.