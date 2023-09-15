بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 12.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2329 مبايعة بقيمة 8.19 مليار درهم، منها 549 مبايعة للأراضي بقيمة 4.25 مليار درهم و1780 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.94 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 123 مبايعة بقيمة 527.18 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 542.17 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 111 مبايعة بقيمة 161.9 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 88 مليون درهم بمنطقة البرشاء الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 142.89 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 151 مبايعة بقيمة 444.5 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 146 مبايعة بقيمة 267.66 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.88 مليار درهم منها 88 رهونات أراضي بقيمة 1.89 مليار درهم و681 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.99 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 1.35 مليار درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 347.98 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 165 هبة بقيمة 669.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 132.28 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم.

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