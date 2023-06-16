بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 12.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2942 مبايعة بقيمة 9.29 مليار درهم، منها 189 مبايعة للأراضي بقيمة 2.28 مليار درهم و2753 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.01 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 168 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 136 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 125 مليون درهم في منطقة الثنيه الأولى.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 548 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 112 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 86 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 356 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 261 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 208 مبايعة بقيمة 346 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.88 مليار درهم منها 77 رهونات أراضي بقيمة 962.7 مليون درهم و492 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.92 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 767 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 733 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 114 هبة بقيمة 414.66 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 95 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 44 مليون درهم.