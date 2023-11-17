بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 279 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 116 مبايعة للأراضي بقيمة 664.19 مليون درهم و163 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 363.68 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35.4 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24.92 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 294.93 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 11.81 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 12.8 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 26.2 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني وأخيرا مبايعة بقيمة 12.3 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 62.84 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 71.03 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 15.29 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 158.33 مليون درهم منها 19 رهونات أراضي بقيمة 21.96 مليون درهم و66 رهونات فلل وشقق بقيمة 136.37 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14.24 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 30.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 13.32 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 3.62 مليون درهم.

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