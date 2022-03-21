بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 356 مبايعة بقيمة 674.87 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 100.57 مليون درهم و326 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 574.3 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 9 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 456.55 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 62.75 مليون درهم و47 رهونات فلل وشقق بقيمة 393.8 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الاولى بقيمة 320 مليون درهم وأخري في منطقة القصيص الصناعيه الخامسه بقيمة 49 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 95.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 82 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 4 مليون درهم.