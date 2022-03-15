بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 468 مبايعة بقيمة 899.16 مليون درهم، منها 97 مبايعة للأراضي بقيمة 242 مليون درهم و371 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 657.15 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة جميرا الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 80 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 299.07 مليون درهم منها 19 رهونات أراضي بقيمة 72.77 مليون درهم و61 رهونات فلل وشقق بقيمة 226.29 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نايف بقيمة 60 مليون درهم وأخري في منطقة المطينه بقيمة 58 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 43.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 18 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء الاولى بقيمة 13 مليون درهم.