

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 325 مبايعة بقيمة 876.45 مليون درهم، منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 306.01 مليون درهم و257 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 570.43 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة جميرا الثالثه تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 14.83 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 42.35 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 87.81 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 74.25 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم بمنطقة مدينة المطار كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة مدينة المطار وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 39.53 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 35.09 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 91.66 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 350.49 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 200.64 مليون درهم و79 رهونات فلل وشقق بقيمة 149.85 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة هند 4 بقيمة 95.46 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 65.47 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 36.66 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 6.62 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.55 مليون درهم.

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