بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 233 مبايعة بقيمة 889.65 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 220.54 مليون درهم و208 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 669.11 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100.44 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 14.47 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 13.58 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 10.51 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 43.53 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 200 مليون درهم بمنطقة زعبيل الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الخبيصى وأخيرا مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 40.24 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 40.79 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 30.37 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 373.35 مليون درهم منها 6 رهونات أراضي بقيمة 242.83 مليون درهم و56 رهونات فلل وشقق بقيمة 130.51 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 226.98 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 23.04 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 26.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ام سقيم الاولى بقيمة 7.5 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6.44 مليون درهم.

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