بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 11.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1655 مبايعة بقيمة 8.75 مليار درهم، منها 277 مبايعة للأراضي بقيمة 5.15 مليار درهم و1378 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.6 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 505.94 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 347.45 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 2.15 مليار درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 79.58 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 163.18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 112.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 106.75 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 103.25 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 120 مبايعة بقيمة 106.59 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 109 مبايعة بقيمة 391.71 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 108 مبايعة بقيمة 189.38 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.34 مليار درهم منها 103 رهونات أراضي بقيمة 840.51 مليون درهم و538 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.5 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 400.45 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 182.07 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 128 هبة بقيمة 624.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الصناعيه الثالثه بقيمة 80 مليون درهم وأخرى في منطقة أم الشيف بقيمة 75 مليون درهم.

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