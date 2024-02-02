بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 11.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 3,677 مبايعة بقيمة 8.36 مليار درهم، منها 192 مبايعة للأراضي بقيمة 2.61 مليار درهم و2699 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.75 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 614.96 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 146 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 141.34 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 118.15 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 78.4 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 70.74 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 182 مليون درهم بمنطقة الممزر كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 67.5 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 428 مبايعة بقيمة 417.34 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 259 مبايعة بقيمة 499.07 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 248 مبايعة بقيمة 459.58 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.24 مليار درهم منها 89 رهونات أراضي بقيمة 530 مليون درهم و543 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.71 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبيه الأولى بقيمة 458.77 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 154 هبة بقيمة 852.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الثالثه بقيمة 175 مليون درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 158.19 مليون درهم.

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