بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 11.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2421 مبايعة بقيمة 9.32 مليار درهم، منها 492 مبايعة للأراضي بقيمة 4.78 مليار درهم و1929 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.54 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 201.82 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 142 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 132.95 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة معيصم الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 101 مبايعة بقيمة 1.04 مليار درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 80 مبايعة بقيمة 82.24 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 1.99 مليار درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 143.5 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 50.7 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى وأخيرا مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 288 مبايعة بقيمة 276.54 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 141 مبايعة بقيمة 290.56 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 413.81 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.41 مليار درهم منها 66 رهونات أراضي بقيمة 143.76 مليون درهم و500 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.27 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 130 مليون درهم وأخرى في منطقة النهده الاولى بقيمة 108 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 143 هبة بقيمة 706.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 103.4 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 65.12 مليون درهم.

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