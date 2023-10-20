بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 203 مبايعة بقيمة 892.2 مليون درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 562.31 مليون درهم و161 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 329.89 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56.67 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 44.14 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 40.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 339.49 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 39.49 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الاولى بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 59.35 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16.5 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11.42 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 10.75 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 19.49 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 51.65 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 12.44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 187.41 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 76.89 مليون درهم و61 رهونات فلل وشقق بقيمة 110.52 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 57.6 مليون درهم وأخرى في منطقة نايف بقيمة 20 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 39.65 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 18.91 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 8 مليون درهم.

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