بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 436 مبايعة بقيمة 821.71 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 114.44 مليون درهم و418 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 707.27 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4. وقد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 10 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم في منطقة المناره وأخيرا مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 89 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 227.72 مليون درهم منها 32 رهونات أراضي بقيمة 95.2 مليون درهم و61 رهونات فلل وشقق بقيمة 132.52 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 55 مليون درهم وأخري في منطقة الجداف بقيمة 19 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 46.27 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 12 مليون درهم وأخري في منطقة ام سقيم الاولى بقيمة 8 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.