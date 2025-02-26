الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت شركة أوبر عن نتائج تقريرها حول الأثر الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، مُسلِّطةً الضوء على مساهمتها في اقتصاد المملكة ودورها في تحويل قطاع التنقل، ودعم الشركات المحلية، وتمكين فرص ربح جديدة. وأجرى التقرير شركة استشارية مستقلة "بابلك فيرست"، حيث قدّر أن أوبر ساهمت في الاقتصاد السعودي بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي في عام 2023 وحده.

تم عرض نتائج التقرير خلال فعالية، بحضور كبار الشخصيات وأصحاب المصلحة وقادة القطاع وصناع القرار؛ بمن فيهم معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف. كما شهدت الفعالية حلقة نقاش حول تأثير أوبر في السعودية، ركزت على دورها في تعزيز الاتصال، وتمكين رواد الأعمال، ودعم التحول الرقمي للمملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.

تعزيز الفرص الاقتصادية

مع احتفال أوبر بمرور عقد من الزمن في المملكة العربية السعودية؛ يعكس التقرير رحلتها وأثرها المتزايد. ويركز نموذج أوبر على توفير فرص كسب مرنة وموثوقة، مما يتيح للسائقين الفرصة في زيادة أرباحهم بما يعادل 42% مقارنة بأقرب بديل.

وفي عام 2023، حقق سائقو أوبر مجتمعين ربحاً إضافياً بقيمة 270 مليون ريال سعودي عبر المنصة. استخدم ما يقارب الربع من هؤلاء السائقين الفرص الاقتصادية عبر التطبيق للبدء في مشاريع أو توسيع أعمالهم. كما بلغت قيمة مرونة أوبر للسائقين 400 مليون ريال سعودي، مما عزز دورها في تمكين السائقين من التحكم بجداولهم وتحقيق استقلال مالي.

وتواصل أوبر دعم تطور قطاعي الضيافة والسياحة في المملكة. ومن خلال تسهيل التنقل للسكان والزوار، أسهمت المنصة في تحقيق 74 مليون ريال كقيمة إضافية للقطاع الترفيهي، و500 مليون ريال للقطاع السياحي في عام 2023. كما أوضح التقرير بأن 69% من الركاب يستخدمون أوبر لاستكشاف مطاعم ومقاهي جديدة، فيما استفاد زوار من أكثر من 150 دولة من التطبيق خلال تواجدهم في المملكة.

مبادرة "وصول"، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، قدّمت أكثر من 20 مليون رحلة مدعومة إلى العمل للسيدات السعوديات، مما سرّع من تحقيق مستهدف رؤية 2030 لمشاركة المرأة في سوق العمل، والذي تم تجاوزه في عام 2023.

تحديث منظومة النقل لخدمة المستهلكين

أصبحت أوبر عنصراً أساسياً في حياة السعوديين اليومية، حيث أشار 88% من المستخدمين إلى أن سهولة الاستخدام عامل أساسي لاستخدامهم التطبيق، بينما أكد 90% من المستخدمين على أهمية السلامة. وفّر التطبيق للمستخدمين تقديراً زمنياً يصل إلى 2.5 مليون ساعة أو 285 عامًا مقارنة ببدائل النقل الاخرى. وأشار 71% من الركاب إلى أن أوبر هي الطريقة الأكثر أماناً للوصول إلى المنزل في وقت متأخر من الليل، في حين أفادوا 60% من النساء بأنهم سيواجهون صعوبة في العثور على وسيلة آمنة للتنقل ليلاً في حال عدم توفر خيارات مثل أوبر.

وخلال العقد الماضي، قدمت أوبر ميزات مبتكرة مثل خاصية "تفضيل النساء" وخدمة "أوبر ريزيرف"، وأطلقت حديثاً خدمة "أوبر X-Share" التي تعزز التنقل المستدام والحلول المشتركة. تتماشى هذه المبادرات مع طموح المملكة لتعزيز مستقبل مستدام يعتمد على التكنولوجيا وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

توسعات أوبر في المملكة

منذ إطلاقها في عام 2014، تأقلمت أوبر لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين والشركات في المملكة. وشملت المحطات الرئيسية إطلاق خدمة "أوبر ريزيرف"، والربط مع الشركة السعودية للسكك الحديدية (SAR)، بالإضافة إلى ميزة "تفضيل النساء"، التي لعبت دوراً محورياً في جعل المملكة أكبر سوق لأوبر للسائقات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعليقاً على نتائج التقرير، قال يوسف أبو سيف، مدير عام أوبر في المملكة: "على مدار العقد الماضي، ساهمت أوبر في تطور منظومة النقل الحديث وخلق فرص اقتصادية ملموسة لآلاف في جميع أنحاء المملكة. يجدد هذا التقرير التزامنا بدعم أهداف المملكة الطموحة للنمو والابتكار، بما يتماشى مع رؤية 2030. نقدر الدور الريادي للمملكة ورؤيتها الطموحة في دفع عجلة التنوع الاقتصادي والتقدم التقني، ونتطلع إلى مواصلة دورنا كشريك موثوق في هذه المسيرة."

منذ انطلاقها في الرياض عام 2014، توسعت أوبر لتشمل مدناً مثل جدة، الدمام، مكة المكرمة، والخبر، مما جعلها جزءاً لا يتجزأ من حياة الملايين من السعوديين.

للاطلاع على التقرير الكامل لتأثير أوبر الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://uberksa.publicfirst.co/ar/

لمحة حول أوبر:

تأسست شركة أوبر عام 2010 بهدف تطوير قطاع النقل التشاركي وتوفير خدمات تنقل بسهولة وبساطة تامة من خلال لمسة زرّ. وتمكنت الشركة حتى اليوم من إنجاز أكثر من 58 مليار رحلة، من خلال سعيها المستمر لتطوير منتجات تساهم في إيصال العملاء إلى وجهاتهم المقصودة. وساهمت منصة أوبر بإعادة رسم ملامح قطاع النقل التشاركي وتسهيل تنقل الأشخاص والطعام والبضائع داخل المدن.

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