بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 11 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2538 مبايعة بقيمة 6.69 مليار درهم، منها 236 مبايعة للأراضي بقيمة 1.82 مليار درهم و2302 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.87 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 209 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 135.56 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 104.03 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 310.15 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 55.38 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 135.97 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 47.6 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 47.29 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 226 مبايعة بقيمة 219.86 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 213 مبايعة بقيمة 322 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 193 مبايعة بقيمة 391.65 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.1 مليار درهم منها 88 رهونات أراضي بقيمة 1.09 ملياردرهم و426 رهونات فلل وشقق بقيمة 2.01 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 746.16 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 171 هبة بقيمة 1.2 مليار درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 202.36 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 184.96 مليون درهم.

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