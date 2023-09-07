بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 378 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 178.51 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 849.86 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.63 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 20.15 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 18.38 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 10.6 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 16.31 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 40.26 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 132.03 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28.5 مليون درهم في منطقة مدينة المطار وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 41.1 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 74.93 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 29.64 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 100.12 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 16.99 مليون درهم و64 رهونات فلل وشقق بقيمة 83.13 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 11.03 مليون درهم وأخري في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 10.73 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 34.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثانيه بقيمة 11 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 4.8 مليون درهم.

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