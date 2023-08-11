بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 421 مبايعة بقيمة 916.9 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 139.13 مليون درهم و393 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 777.77 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة الثنيه الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة البدع وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 161.02 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 8.51 مليون درهم و84 رهونات فلل وشقق بقيمة 152.5 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 16 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 13 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبة بقيمة 17.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 14 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 1.9 مليون درهم.

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